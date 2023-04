Papa Francesco al Regina Coeli: “Invochiamo la pace per tutto il mondo”

Il messaggio di Papa Francesco, contenuto nel Regina Coeli letto ai fedeli dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il pontefice ha parlato della pace, invocandola in tutto il mondo.

Papa Francesco al Regina Coeli: “Il Vangelo ci fa rivivere l’incontro delle donne con Gesù risorto”

La pace in tutto il mondo. Questo è l’augurio di Papa Francesco, nel messaggio contenuto nel Regina Coeli letto ai fedeli dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano. “Oggi il Vangelo ci fa rivivere l’incontro delle donne con Gesù risorto il mattino di Pasqua. Ci ricorda così che furono loro, le donne discepole, le prime a vederlo e incontrarlo. Potremmo chiederci: perché loro? Per un motivo molto semplice: perché sono le prime ad andare al sepolcro. Come tutti i discepoli, anche loro soffrivano per come sembrava essersi conclusa la vicenda di Gesù; ma, diversamente dagli altri, non restano a casa paralizzate dalla tristezza e dalla paura: di buon mattino, al levar del sole, vanno a onorare il corpo di Gesù portando gli unguenti aromatici. La tomba era stata sigillata e loro si chiedono chi avrebbe potuto togliere la pietra. Però la loro volontà di compiere quel gesto d’amore prevale su tutto. Non si scoraggiano, escono dai loro timori e dalla loro angoscia. Ecco la via per trovare il Risorto” ha dichiarato Papa Francesco.

“Ripercorriamo la scena descritta dal Vangelo, le donne arrivano, vedono il sepolcro vuoto e, ‘con timore e gioia grande’, corrono – dice il testo – ‘a dare l’annuncio ai suoi discepoli’. Ora, proprio mentre vanno a dare questo annuncio, Gesù viene loro incontro. Notiamo bene questo: Gesù le incontra mentre vanno ad annunciarlo. È bello questo: quando noi annunciamo il Signore, il Signore viene a noi. A volte pensiamo che il modo per stare vicini a Dio sia quello di tenerlo ben stretto a noi; perché poi, se ci esponiamo e ci mettiamo a parlarne, arrivano giudizi, critiche, magari non sappiamo rispondere a certe domande o provocazioni, e allora è meglio non parlarne. Invece il Signore viene mentre lo si annuncia. Questo ci insegnano le donne: Gesù si incontra testimoniandolo” ha dichiarato il pontefice.

Papa Francesco al Regina Coeli: “Invochiamo la pace per tutto il mondo”

Il Papa ha spiegato che la gioia dell’incontro con Dio deve essere testimoniata agli altri senza fare “propaganda“. “Ogni volta che lo annunciamo, non facendo propaganda o proselitismo con rispetto e amore, come il dono più bello da condividere, come il segreto della gioia, allora Gesù dimora ancora di più in noi” ha dichiarato Papa Francesco, che ha poi parlato della guerra in Ucraina. “Perseveriamo nell’invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina” ha aggiunto. “Ringrazio quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire espressioni di augurio. Sono riconoscente soprattutto per le preghiere” è stato il messaggio del Papa, che ha ricordato il venticinquesimo anniversario dell’accordo del Venerdì Santo o di Belfast, “il quale ha messo fine alle violenze che per decenni avevano turbato l’Irlanda del Nord. Con spirito riconoscente prego il Dio della pace che quanto ottenuto in quel passaggio storico si possa consolidare a beneficio di tutti gli uomini e le donne dell’isola di Irlanda“.