Prevista la presenza in decima stazione di un russo ed un ucraino ma Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis

Il freddo è un problema e Papa Francesco non parteciperà alla Via Crucis, la decisione è arrivata in queste ore che precedono il toccante momento del Venerdì Santo. Il nodo è quello delle temperature che potrebbero pregiudicare ancor più la salute del pontefice se fosse presente alla preghiera in programma come da tradizione al Colosseo.

Papa Francesco non sarà alla Via Crucis

Lo dice una nota della sala stampa vaticana: “Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo“. Ma quale era il tema che era stato scelto da Bergoglio per la Via Crucis 2023? “Voci di pace in un mondo di guerra”. Dovrebbero quindi essere i rifugiati di vari Paesi dove sono in corso conflitti armati a portare la croce da una stazione all’altra.

Un russo ed un ucraino alla decina stazione

Da quanto si apprende saranno certamente presenti al Colosseo un giovane ucraino e un giovane russo che alla decima stazione (“Gesù è spogliato delle vesti”) saranno insieme. “Voci di pace dai giovani dell’Ucraina e della Russia” è invece il titolo della meditazione in cui i due parleranno di un orrore che non cessa. Loro due diranno: “Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli“.