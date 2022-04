Via Crucis 2022: a distanza di due anni, il rito più importante celebrato nella giornata del Venerdì Santo torna al Colosseo con Papa Francesco.

A distanza di due anni, la Via Crucis 2022 è tornata al Colosseo con Papa Francesco. L’ultima occasione in cui l’evento religioso celebrato il Venerdì Santo si era tenuto in presenza risale al 2019. Successivamente, ha dovuto rispettare lo stop imposto dalla pandemia al fine di ridurre gli assembramenti e la diffusione del coronavirus.

Via Crucis 2022, il rito del Venerdì Santo torna al Colosseo con Papa Francesco

La Via Crucis 2022 ha avuto inizio alle ore 21:15 al Colosseo di Roma: in questa circostanza, le protagoniste dell’evento religioso sono le famiglie che attendono con trepidazione di partecipare al rito celebrato nei luoghi del foro romano nella giornata del Venerdì Santo, guidate da Papa Francesco.

L’evento può essere seguito in diretta su Rai 1, sull’emittente della Cei Tv2000 oppure in streaming sui canali web di Vatican News.

A proposito del ruolo cruciale svolto dalle famiglie presenti al Colosseo, su Vatican News è possibile leggere quanto segue: “Le testimonianze, affiancate al percorso di Gesù verso il Calvario, descrivono spaccati di vita in cui tante famiglie si possono ritrovare. E saranno, perlopiù, proprio le stesse famiglie che si sono raccontate nelle meditazioni a portare anche la Croce nell’Anfiteatro Flavio, dove, in mondovisione, la cristianità si raccoglierà nella notte del silenzio, a ricordo della crocifissione e morte di Gesù che sembrò spegnere nei discepoli la speranza accesa dalla Buona Novella”.

Inoltre, come già riferito nei giorni scorsi, l’ultima stazione che caratterizzerà la Via Crucis 2022, rito fondamentale del Venerdì Santo, vedrà portare la Croce da Albina e Irina, due donne di nazionalità rispettivamente russa e ucraina. In questo modo, il Pontefice ha voluto trasmettere al mondo intero un potente messaggio di pace volto a sollecitare la fine della guerra tra Russia e Ucraina.

Stazioni della Via Crucis 2022: il rito del Venerdì Santo dedicato alle famiglie

Secondo quanto previsto dal libretto della Via Crucis 2022, le 14 stazioni che accompagneranno il rito del Venerdì Santo al Colosseo saranno caratterizzate dalla presenza di meditazioni preparate rispettivamente da:

una coppia di giovani sposi;

una famiglia in missione;

una coppia di sposi anziani senza figli;

una famiglia numerosa;

una famiglia con figlio disabile;

una famiglia che gestisce una casa-famiglia;

una famiglia con genitore malato;

una coppia di nonni;

una famiglia adottiva;

una vedova con figli;

una famiglia con figlio consacrato;

una famiglia che ha perso una figlia;

una famiglia ucraina e una russa;

una famiglia di migranti.

A proposito del tema che caratterizza l’evento, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha spiegato: “In occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui la Chiesa celebra i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Francesco ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza”.

La preghiera di Papa Francesco

Circa un’ora prima dell’inizio della Via Crucis 2022, il Papa ha diramato a mezzo social la seguente preghiera: “Signore, converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli, perché impariamo a seguire progetti di pace; porta gli avversari a stringersi la mano, perché gustino il perdono reciproco; disarma la mano alzata dal fratello, perché dove c’è l’odio fiorisca la concordia. Fa’ che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo, per partecipare alla gloria della risurrezione. Amen”.