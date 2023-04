Ci sono ottime notizie per i milioni di fedeli che da giorni erano preoccupati per le condizioni di salute di Sua Santità: Papa Francesco, come anticipato ieri, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato dopo aver contratto quella che, a quanto pare, si era rivelata essere una brutta infezione polmonare.

Nonostante fosse stato ricoverato, ad ogni modo, le condizioni del religioso non avevano destato particolari preoccupazioni nei medici, che avevano confermato come già la sua seconda notte passata nel nosocomio fosse trascorsa in modo piuttosto tranquillo.

Stando a quanto riportano i media che erano fuori dalla struttura ospedaliera che ospitava il Pontefice, Bergoglio ha deciso di salutare i presenti con una battuta di spirito che ha scacciato tutta la negatività di queste ultime ore: “Come mi sento? Sono ancora vivo. Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura” ha commentato felice il Papa (con la voce piuttosto bassa e un po’ affaticata) che ora potrà tornare in Vaticano.

La volontà di essere presente per i riti di Pasqua

Si era detto che il Pontefice avrebbe dovuto prendersi qualche giorno di riposo assoluto e che avrebbe saltato l’importante messa di Pasqua per domenica 9 aprile. In realtà, visto che le sue condizioni sono già in netto miglioramento, pare ci sia stato un cambiamento di rotta. Francesco ha confermato di voler presenziare alla domenica delle Palme del 2 aprile e, a quanto pare, anche alla messa pasquale in Vaticano della prossima settimana, affiancato dal cardinale vice decano Leonardo Sandri.