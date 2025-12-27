Impatto delle Tempeste Invernali sui Viaggi Festivi negli Stati Uniti: Cosa Sapere

Durante il periodo delle festività, gli Stati Uniti stanno affrontando una serie di tempeste invernali. In particolare, la tempesta Devin ha provocato migliaia di cancellazioni e ritardi nei voli. Attualmente, oltre 40 milioni di americani sono sotto avvisi di tempesta, rendendo la situazione critica, soprattutto nelle aree del Midwest e del Nord-Est.

Impatto sui voli e sul traffico aereo

Secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware, fino alle 16:00 ora orientale di venerdì sono stati cancellati 1.581 voli e 6.883 hanno subito ritardi. La tempesta ha causato disagi significativi, in particolare nei tre principali aeroporti di New York: JFK, Newark e LaGuardia, dove si è registrata oltre la metà delle cancellazioni.

Dettagli sui voli cancellati

Tra le compagnie aeree più colpite, JetBlue Airways ha annullato 225 voli, seguita da Delta Air Lines con 212 cancellazioni. Anche American Airlines e United Airlines hanno registrato un numero significativo di voli cancellati, aggravando le difficoltà di viaggio per coloro che tentavano di tornare a casa dopo le festività.

Le condizioni meteorologiche avverse

Il National Weather Service ha segnalato la presenza di condizioni di viaggio pericolose a causa della tempesta Devin, con previsioni di nevicate intense in diverse regioni. New York City, in particolare, si prepara a ricevere fino a 250 mm (10 pollici) di neve, che rappresenterebbe la nevicata più consistente degli ultimi quattro anni.

Previsioni future e ulteriori tempeste

Le notizie non si fermano qui. I meteorologi prevedono lo sviluppo di un’altra tempesta invernale nel weekend, la quale porterà neve, ghiaccio e forti venti. Questa nuova perturbazione potrebbe intensificarsi rapidamente, con il rischio di diventare un bomb cyclone, fenomeno meteorologico caratterizzato da un rapido abbassamento della pressione atmosferica.

Situazione in California

Mentre il Nord e il Centro-Est degli Stati Uniti affrontano la neve, la California vive le conseguenze di forti piogge e allagamenti. Un fiume atmosferico ha causato la pioggia più intensa nel sud della California negli ultimi 54 anni, aumentando il rischio di frane ed inondazioni. I soccorritori hanno già salvato oltre 100 persone rimaste bloccate in auto a causa delle inondazioni.

Preparazioni e risposte locali

Le autorità locali stanno attuando piani d’emergenza, attivando squadre di soccorso e distribuendo attrezzature per affrontare le difficoltà generate dal maltempo. Il governo di New York ha messo in campo oltre 1.600 spazzaneve e ha coordinato azioni con le agenzie locali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le tempeste invernali stanno creando difficoltà significative per i viaggiatori americani durante questa stagione festiva. La situazione rimane in evoluzione e le autorità esortano tutti a prestare attenzione agli avvisi meteorologici e a pianificare attentamente i propri spostamenti.