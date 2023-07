La ragazza, in stato confusionale, avrebbe detto alla bambina di un anno di andare via con lei.

Due genitori avrebbero segnalato alle autorità il tentativo di rapimento della loro bambina di un anno da parte di una giovane mentre si trovavano in una farmacia.

Sono intervenuti i Carabinieri per riportare la calma

Non sono ancora chiari i dettagli della vicenda avvenuta a Imperia nel pomeriggio di lunedì 17 luglio 2017. I genitori della piccola avrebbero avuto un acceso diverbio con la ragazza, accusandola di voler sottrarre la loro bimba, proseguito fino all’arrivo dei Carabinieri, che sono riusciti a riportare la calma. La giovane è stata portata via per effettuare gli accertamenti necessari.

La ragazza era in uno stato di grande agitazione

In un primo momento, si era sparsa la voce di un tentato rapimento della bambina da parte della ragazza, che l’avrebbe fissata prima di dirle: “Vieni via con me”. Subito dopo, la giovane ha dato in escandescenze e sono stati allertati i Carabinieri. Necessario anche l’intervento del personale sanitario a causa dello stato di forte agitazione della ragazza, che è stata sottoposta a un fermo di identificazione.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la procura di Imperia avrebbe dichiarato che non ci sarebbe stato alcun tentativo concreto di rapimento e il gesto sarebbe da ricondurre allo stato confusionale della ragazza.

