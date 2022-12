In casa con oltre 2 kg di droga: arrestato 25enne in Sardegna.

I media spiegano che il giovane è stato fermato ad Ussana dai carabinieri del Reparto operativo e della Radiomobile. Secondo un dettagliato racconto di una velina per i media della Benemerita operante i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Dolianova con l’ausilio di una pattuglia del Radiomobile dello stesso reparto, “sulla base di informazioni raccolte e motivati sospetti sullo spaccio di stupefacenti in quell’area, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare” in casa del sospettato.

In casa con oltre 2 kg di droga: arrestato

E all’esito di quella perquisizione poi i militari hanno proceduto “al successivo arresto in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, di un venticinquenne disoccupato del luogo, con precedenti specifiche denunce a carico”. Cosa avevano trovato i carabinieri? “nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente oltre due chili di marijuana, 34 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione”

Materiale per confezionare e contante

E ancora: “Materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, come bustine di cellophane ed altro, e denaro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio, per un totale di 1200 euro”. Per quel rinvenimento perciò il 25enne fermato è stato portato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari dove affronterà il giudizio con rito direttissimo”.