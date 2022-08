Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna risultano essere le regioni più colpite: in Italia aumentano i casi di vaiolo delle scimmie: ora sono saliti a 714

Il dato è crudo e preoccupante: in Italia aumentano i casi di vaiolo delle scimmie che ora sono saliti a 714 con il Ministero della Salute che fa sapere come rispetto alla scorsa rilevazione ci siano 52 contagi in più. Di essi, secondo il report diffuso dall’Ansa, 194 sono collegati a viaggi all’estero.

E ancora: i sanitari rilevano come l’infezione continui a “colpire quasi esclusivamente i maschi che rappresentano la quasi totalità dei casi (704)“.

L’età mediana è 37 anni. “Non sono riportati decessi”. Insomma, i dati dell’ultimo bollettino sul “monkeypox” del ministero della Salute non dicono cose incoraggianti. A livello regionale le cosa stanno così: il maggior numero di casi (308) si è verificato in Lombardia; seguono Lazio (128), Emilia-Romagna (73), Veneto (48).

Il bollettino spiega poi che soltanto Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d’Aosta non hanno riportato contagi.

Nel mondo più 20% in soli sette giorni

E nel mondo come stanno andando le cose? Il vaiolo delle scimmie è stato dall’OMS emergenza sanitaria globale, ed “ora sono stati segnalati all’OMS più di 35mila casi di monkeypox da 92 Paesi e territori, con 12 decessi”. Chi lo dice? Il responsabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Solo la scorsa settimana sono stati segnalati quasi 7.500 casi con un aumento del 20% rispetto a quella precedente.