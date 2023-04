Gli automobilisti della Campania si sono trovati quello spettacolo di fronte all’improvviso: in tangenziale a Napoli c’era un cavallo al galoppo contromano tra le auto. Il surreale episodio con l’animale che si è districato nel traffico non senza pericolo è stato documentato da Fanpage. Tutto è accaduto intorno alle 8.30, quando i cittadini che in auto percorrevano la Tangenziale di Napoli in direzione del capoluogo hanno visto un cavallo che ha percorso contromano un lungo tratto dell’asse viario.

Napoli, cavallo al galoppo contromano

In particolare si trattava del segmento che collega i Campi Flegrei all’aeroporto di Capodichino. E da quanto si legge lungo il tratto compreso tra le uscite Vomero e Agnano c’era un cavallo imbizzarrito che dribblava le automobili che in quel momento procedevano lentamente a causa del traffico dell’ora di punta. Uno scooterista ha spiegato: “Quando ho visto le auto davanti a me frenare bruscamente, ho rischiato di fare un incidente. Mai mi sarei aspettato di vedere un cavallo venire verso di me, al galoppo. All’altezza dell’uscita Vomero ho rischiato ancora un incidente, visto che la strada era ricoperta dello sterco dell’animale”.

Decine di segnalazioni sui social

In poco tempo anche i social sono esplosi: “Tangenziale di Napoli , altezza Vomero … mentre sono nel traffico da lontano vedo un cavallo correre tra le macchine … un cavallo… per un attimo ho pensato di stare in loop per la partita di ieri che non mi ha fatto dormire”. Il personale della Tangenziale di Napoli ha raggiunti il quadrupede con una safety car e lo ha condotto via tra le uscite di Fuorigrotta e Agnano.