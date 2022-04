Mentre il sindaco di Melitopol Fedorov posta sui social l'ennesimo episodio di profughi trattenuti sono stati annunciati altri 10 corridoi umanitari

In Ucraina sono stati annunciati altri 10 corridoi umanitari e la vice premier Iryna Vereshchuk li ha comunicati ufficialmente. In tutto sono state almeno 6.665 le persone evacuate nella sola giornata dell’otto aprile in Ucraina attraverso i corridoi umanitari.

Tutto questo mentre da Mariupol e Berdiansk sono giunti verso Zaporizhzhia in 5.158.

Annunciati altri 10 corridoi umanitari

Lo ha fatto sapere la vicepremier Iryna Vereshchuk, che ha annunciato per oggi, 9 aprile, altri dieci corridoi aggiungendo anche alcuni spot di raccolta previsti per i prossimi giorni nelle zone più a rischio di permanenza. Dal canto suo però la vicepremier ucraina ha denunciato che a Melitopol, cittadina a sud del Paese, le truppe di occupazione russe hanno trattenuto altri 8 autobus utilizzati per l’evacuazione.

I russi rapiscono 100 persone a Melitopol

A Melitopol il sindaco Fedorov aveva subito provveduto a denunciare il rapimento di oltre 100 persone ad opera delle forze russe. Ecco il post della vice di Volodymyr Zelensky con alcuni degli spot aggiornati e gli orari. “Il 9 aprile 2022 sono stati concordati 10 corridoi umanitari”. Poi l’elenco: “Regione di Donetsk: Mariupol Mariupol-Zaporozhye (trasporto proprio). Regione di Zaporizhzhya: l’evacuazione avverrà su mezzi propri e autobus. Berdyansk – Zaporozhye.

Tokmak – Zaporozhye. Luogo di incontro: str. Shevchenka, 5. Energodar – Zaporozhye. L’ubicazione di punto raccolta e veicolo sarà comunicata dalle autorità locali”.