In Umbria i residenti addobbano le buche stradali per Natale

In Umbria i residenti addobbano le buche stradali per Natale

In Umbria i residenti addobbano le buche stradali per Natale

In Umbria i residenti addobbano le buche stradali per Natale ed a San Lorenzo della Rabatta nel Perugino va in scena la singolare iniziativa per segnalare il problema che merita il Guiness della simpatia.

Insomma, il problema è che per le buche sulle strade un gruppo di residenti ha deciso di addobbarle per Natale.

Residenti addobbano le buche stradali per Natale

Da quanto si apprende dai media locali il vicinato di San Lorenzo della Rabatta ha preso questa decisione per “festeggiare in maniera decisamente originale il Natale 2022”. Come? Festoni, alberelli, stelle di Natale e pupazzeti per riempire le buche del manto stradale. Ma perché ? La strada che sale al borgo di San Lorenzo della Rabatta, tra Cenerente e Monte Tezio è da tempo “ridotta a un colabrodo” ed è di fatto una calamita per potenziali incidenti, specie con le piogge che fanno ruscellare l’acqua fangosa dal sovrastante bosco.

Una strada “colabrodo e pericolosa”

A quel punto le buche diventano invisibili e pericolose. E allora quale soluzione migliore che renderle più che visibili ricordando che è Natale e che magari a Natale ad essere più buoni e previdenti devono iniziare ad essere proprio gli amministratori competenti? I media spiegano che “ogni buca centrata, o quasi, significa una ruota distrutta da sostituire. Sono già almeno una decina negli ultimi mesi, a giudicare da un conteggio informale tra vicini, le ruote distrutte in questa maniera”.