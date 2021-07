Un disastro senza precedenti che ha cancellato un pezzo di storia: così Solinas ha definito gli incendi che stanno devastando la Sardegna.

Il governatore della Sardegna Christian Solinas ha tracciato un bilancio dei danni causati dagli incendi che da ore stanno devastando la sua regione: nella serata di domenica 25 luglio la giunta regionale, riunitasi straordinariamente, ha anche approvato lo stato di calamità per i comuni più colpiti dalle fiamme.

Incendi in Sardegna: parla Solinas

Intervistato da La Stampa, l’esponente leghista ha parlato di un dramma di proporzioni enormi con “ettari ed ettari andati in fumo e secoli di storia ambientale e paesaggistica cancellati“. Gli sfollati, ha spiegato sono quasi 1.500 gli sfollati, gli ettari di terra bruciati circa 20 mila e i comuni coinvolti dieci.

Data la gravità della situazione, ha annunciato che chiederà a Draghi di destinare una quota del PNRR ad un grande progetto di riforestazione che rimargini queste ferite.

Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dai roghi, ancora in corso soprattutto nell’oristanese. Sono però già moltissime le aziende coinvolte, le case bruciate, il bestiame ucciso, e il bilancio potrebbe aumentare di ora in ora dato che le fiamme sono ancora accese.

Solinas ha spiegato che la macchina della Regione è interamente mobilitata e può contare su 7.500 uomini, 20 mezzi aerei (7 Canadair e 13 elicotteri) oltre ai rinforzi forniti da altre regioni ma anche da Francia e Grecia che hanno messo a disposizione quattro Canadair.

Quanto alla causa scatenante del rogo, i Vigili del Fuoco hanno affermato che è troppo presto per ipotizzare sia stato appiccato da piromani.