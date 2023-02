Incendi nella notte a Reggio Emilia: a fuoco un'auto e un furgone

Una serie di incendi sono divampati nella notte a Reggio Emilia: a fuoco un’automobile e un furgone a poche centinaia di metri di distanza.

Incendi nella notte a Reggio Emilia: a fuoco due veicoli

Serata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, capoluogo dell’omonima provincia in Emilia-Romagna.

Infatti, ieri – lunedì 1 febbraio – intorno alle ore 22:40 i pompieri sono stati costretti all’intervento per domare un incendio avvenuto in Via Villani, poco distante da Via Fogliani. Si è trattato di un’automobile in fiamme.

Pochi istanti dopo, intorno alle ore 23:05, l’allarme è giunto da Via Vacondio, a poche centinaia di metri di distanza.

Questa volta a bruciare è stato un furgone.

Le cause dei due roghi: la Polizia sospetta siano dolosi

Si è trattato di due roghi avvenuti a meno di mezz’ora l’uno dall’altro, e sopratttutto a poche centinaia di metri di distanza. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme senza difficoltà, ma sull’accaduto sono in corso accertamenti.

La Polizia sta indangando ulteriormente, ma con tutta probabilità si è trattato di due atti volontari.