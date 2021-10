Un'appartamento di via Merliani a Napoli è stato teatro di un incendio divampato per cause ancora da accertare: non si registra alcun ferito.

Paura nella mattinata di mercoledì 27 ottobre 2021 a Napoli, dove in un appartamento di via Merliani (quartiere Vomero) si è sviluppato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere l’incendio scaturito per cause al momento non note.

Non si sarebbero registrati feriti o intossicati.