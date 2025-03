Tremendo incendio con colonna di fumo alla Perfetti di Lainate: cosa è andato a fuoco

Nel primo pomeriggio, un’esplosione seguita da un incendio si è verificata all’interno dell’azienda alimentare Perfetti di Lainate, situata nel Milanese.

La Perfetti Van Melle è un’azienda italo-olandese leader nella produzione e commercializzazione di confetteria, caramelle e gomme da masticare. Il gruppo è nato nel 2001 in seguito all’acquisizione della maggioranza azionaria della società olandese Van Melle da parte dell’italiana Perfetti. Con oltre 18.000 dipendenti e 33 impianti produttivi distribuiti a livello globale, rappresenta un colosso del settore dolciario.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14, precisamente nel magazzino di via Clerici, che ospita la rinomata azienda di caramelle e gomme da masticare.

“L’operatività dello stabilimento non risulta intaccata. Resta quindi una situazione circoscritta, che non ha avuto impatti rilevanti sull’attività”, dichiara l’azienda dopo ore di intervento per lo spegnimento delle fiamme.