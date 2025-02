Un incendio in un locale tecnico

Un piccolo incendio è divampato ieri in un locale tecnico situato alla base della torre di controllo dell’aeroporto di Ciampino, creando non pochi disagi per i passeggeri e il personale. Il fumo ha costretto il personale della sala operativa a lasciare immediatamente i propri posti, mentre le autorità competenti si sono attivate per gestire la situazione. Fortunatamente, non si registrano danni alle apparecchiature vitali per l’operatività della torre di controllo, il che ha permesso di limitare i problemi a quelli legati alla sicurezza e alla gestione dei voli.

Disagi per voli in partenza e arrivo

In seguito all’incendio, i decolli e gli atterraggi sono stati momentaneamente sospesi, creando disagi per i passeggeri in attesa di partire o di atterrare. Le compagnie aeree hanno dovuto riorganizzare i propri voli, con ritardi e cancellazioni che hanno colpito numerosi viaggiatori. L’Enav, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha comunicato che la situazione è sotto controllo e che i voli riprenderanno non appena il fumo si sarà dissipato e le condizioni di sicurezza saranno ripristinate.

Indagini in corso sulle cause dell’incendio

Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Non è chiaro se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano, ma le indagini sono già in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, l’aeroporto di Ciampino continua a monitorare la situazione, assicurando ai passeggeri che la loro sicurezza è la priorità assoluta. I viaggiatori sono invitati a rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali dell’aeroporto e delle compagnie aeree.