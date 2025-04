Un incendio ha colpito un'azienda di pannelli in legno, complicato dal vento

Un incendio che ha messo in allerta la comunità

Domenica scorsa, un incendio ha colpito l’area esterna di un’azienda produttrice di pannelli in legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme, alimentate da un forte vento, hanno avvolto un grosso cumulo di scarti lignei, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. L’incendio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito a un’imponente colonna di fumo nero sollevarsi nel cielo.

Le operazioni di spegnimento e bonifica

Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalle condizioni meteorologiche avverse. Il vento ha infatti favorito la propagazione delle fiamme, rendendo difficile il lavoro dei pompieri. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno lavorato instancabilmente per tutta la notte, cercando di domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Tra le priorità, la protezione di una cabina del gas e degli impianti esterni dell’azienda, che avrebbero potuto aggravare ulteriormente la situazione in caso di esplosione.

Le conseguenze e le indagini

Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i dipendenti o i residenti, ma i danni all’azienda sono ingenti. Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause dell’incendio, cercando di capire se ci siano responsabilità da parte di terzi o se si tratti di un evento accidentale. La comunità di Bicinicco è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre l’azienda si prepara a fare i conti con le conseguenze di questo evento devastante.