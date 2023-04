Incendio di una struttura in lamiera piena di bombole del gas

A Navolè, frazione di Gorgo al Monticano, si è rischiata un’esplosione di devastante violenza dopo l’incendio ad una struttura di lamiera piena di bombole del gas. Da quanto si apprende un grosso capanno di 200 metri quadri prende fuoco e i Vigili del Fuoco intervengono prontamente e sventano un mezzo disastro con gravi pericoli per la salute dei residenti.

Incendio in una struttura con bombole del gas

I media raccontano che “il fumo era visibile dalla Postumia” e che l’incendio si è sviluppato di una struttura di lamiera di 200 metri quadrati “adibita a legnaia, ricovero mezzi da giardinaggio e deposito”. Tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì 25 aprile: ad un certo punto alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Treviso sono arrivate decine di segnalazioni di un rogo in atto. La colonna di fumo era molto visibile e minacciosa e immediatamente i vigili del fuoco hanno allertato i colleghi della squadra in servizio a Motta di Livenza. Gli operatori in pochi minuti hanno raggiunto la zona del rogo con due mezzi.

Gli aiuti del 115 di Conegliano

E ce n’era decisamente bisogno: quel capanno nei pressi di via Livenza a Navolè di Gorgo al Monticano era pieno di attrezzature tra cui due bombole di gas gpl e 300 quintali di legna. Da quanto si apprende nell’incendio sono andati bruciati anche alcuni alberi. Le procedure di spegnimento si sono avvalse anche dell’ausilio dei Vigili del fuoco di Conegliano arrivati con una autobotte.