Incendio divampa al centro commerciale "Le Vele" di Desenzano del Garda

Fiamme al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda: pompieri al lavoro per estinguere l'incendio

Fiamme al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L’incendio è divampato nelle ore del pomeriggio di oggi, martedì 23 maggio. I vigili del fuoco stanno attualmente cercando di domare il rogo, che sta divorando gran parte della struttura.

Dopo esser stati allertati, i pompieri si sono precipitati in zona evacuando l’edificio per poter cercare di estinguere l’incendio. Al momento, fortunatamente, non si segnalano persone ferite o intossicate.

Secondo quanto riportato dal portale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), le fiamme avrebbero coinvolto la copertura o, in ogni caso, i piani alti. Areu ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di tre ambulanze e un’automedica. con gli operatori sanitari che sono intervenuti sul posto alle 16.40.

Presenti sul posto anche i carabinieri, la protezione civile e i vigili del fuoco con sei squadre: i pompieri sono partiti da Brescia, Salò e Desenzano e sono a lavoro per spegnere il rogo. Per quanto riguarda le cause dietro lo scoppio dell’incendio, tutto è ancora da accertare, ma pare che le fiamme abbiano coinvolto gli uffici dell’Asst del Garda, l’ex Obi e un negozio di articoli sportivi.

Al centro commerciale sono arrivati anche i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, a loro il compito di svolgere le verifiche necessarie per capire se il rogo avrà impatto sull’aria, causando eventuali pericoli per la salute dei cittadini.