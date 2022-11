Un terribile incendio è divampato in un condominio a Mantova.

Il bilancio è di una vittima, un 33enne nigeriano, e di diversi feriti, tra cui alcuni bambini.

Incendio in un condominio a Mantova: un morto e diversi feriti

Un 33enne nigeriano è morto a causa di un incendio in un condominio a Mantova. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui anche tre bambini, e sono state portate negli ospedali di Mantova e Castiglione delle Stiviere con sintomi da intossicazione.

Questo è il bilancio dell’incendio scoppiato domenica 20 novembre, intorno alle 22.30, nella palazzina al civico 52 di via Degli Spalti, nel quartiere Cittadella di Mantova. Gli accertamenti dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe divampato da un materasaso al secondo piano. Non si tratterebbe dell’appartamento dove viveva il 33enne che ha perso la vita. L’incendio potrebbe essere stato provocato da una sigaretta o dalla scintilla partita da un elettrodomestico, ma i vigili del fuoco stanno ancora indagando.

A dare l’allarme i residenti del condominio, che si sono resi conto che la palazzina era invasa dal fumo.

I feriti non sono in gravi condizioni: sopralluogo in corso

Nel giro di pochi attimo sono arrivati vigili del fuoco, polizia, polizia locale, carabinieri, protezione civile e sanitari. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il 33enne dal suo appartamento. Sono state effettuate le manovre di rianimazione ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I residenti sono usciti all’esterno della palazzina, alcuni sono stati medicati sul posto altri sono stati portati in ospedale, compresi tre bambini. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti fino a tarda notte per spegnere le fiamme e questa mattina sono ancora in corso i sopralluoghi. L’immobile è sotto sequestro ed è stato svuotato in attesa di accertamenti. I residenti hanno trovato riparo da amici e parenti.