L’incendio è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 17 novembre, in un condominio di via Guizza a Padova. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti e poi si sono propagate, così come i fumi tossici. Più di sessanta persone sono state evacuate in totale dai vigili del fuoco: 20 di loro risultano essere intossicati.

Incendio condominio: cosa è successo

Secondo quanto si apprende, il grosso incendio divampato questa mattina nel condominio di Padova sarebbe partito da uno degli appartamenti del complesso di via Guizza. In poco tempo le fiamme si sono propagate, fino al momento in cui sono state spente dall’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri di Padova, Abano Terme e del distaccamento volontario di Borgoricco, sono arrivati sul posto poco dopo le ore 5 con tre autopompe, l’autoscala, il carro aria e un totale di 20 operatori. I vigili del fuoco sono riusciti a far evacuare tutto lo stabile e le oltre 60 persone che c’erano al suo interno controllando, durante le operazioni di spegnimento del rogo, che nessuno fosse rimasto in uno degli appartamenti del condominio.

Incendio condominio: gli intossicati

Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i medici del 118 che hanno accompagnato in ospedale venti persone, inquiline del condominio, rimaste intossicate. Secondo le informazioni che arrivano, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Ancora da chiarire che cosa abbia fatto partire il rogo: la polizia sta ancora effettuando tutti i rilievi del caso.