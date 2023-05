Una palazzina a Torino è andata in fiamme costringendo i vigili del fuoco a evacuare circa cinquanta persone in via precauzionale: al vaglio delle autorità le cause del rogo

Incendio a Torino. Durante la nottata appena trascorsa una palazzina nel capoluogo piemontese è andata in fiamme costringendo i vigili del fuoco a evacuare circa cinquanta persone in via precauzionale dalla struttura. Al vaglio delle autorità le cause del rogo.

L’incendio è divampato per oltre quattrocento metri

L’allarme è partito poco prima della mezzanotte. Da un vecchio mobilificio ora in disuso, da cui improvvisamente è iniziato ad uscire del fumo denso che nel giro di pochi minuti ha avvolto la struttura in una nuvola di fiamme e fumo. Il rogo ha interessato una superficie di oltre quattrocento metri quadrati e la palazzina evacuata si trova in via Pergolesi 147. Scattato l’allarme, si sono precipitate sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, dopo aver messo in sicurezza i residenti, si sono occupati di spegnere il rogo.

Vicenda analoga a Busto Asirzio (VA)

Attimi di paura qualche giorno fa anche nel Varesotto. Una famiglia con due bambini di quattro e undici anni è rimasta intrappolata all’interno di un condominio in cui era divampato un violento incendio. La famiglia è stata salvata da due carabinieri che si sono prontamente prestati all’intervento di soccorso. Degno di nota l’intervento di uno dei due agenti nel salvataggio della piccola di quattro anni, che era rimasta bloccata sul balcone.