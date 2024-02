Erano circa le ore 17:30 del pomeriggio di ieri, quando due edifici del centro di Valencia hanno iniziato a bruciare. In breve tempo le fiamme si sono sviluppate a tal punto da diventare quasi ingestibili anche dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio palazzo a Valencia: che cosa è successo

Il rogo si è sviluppato al quinto piano di un edificio di 14 piani a Valencia, nel quartiere Campanar, ma il forte vento che era presente ieri in quella zona della Spagna ha contribuito ad alimentare le fiamme anche verso il resto dell’edificio, ad un tratto totalmente inghiottito dal fuoco. Il vicedirettore generale delle Emergenze, Jorge Suárez, ha fatto saere che i droni usati dalle autorità hanno ritrovato subito i corpi di 4 individui carbonizzati: a questi si aggiungono circa 20 dispersi.

Incendio palazzo a Valencia: il bollettino

“Non possiamo dare al momento ulteriori informazioni , stiamo lavorando per raffreddare l’edificio” – ha commentato Suarez durante i lavori dei vigili del fuoco. In totale, ci sarebbero anche 14 persone che sono rimaste ferite (uno è un bambino di 7 anni). “L’incendio si è propagato verso l’alto in pochi minuti: le fiamme correvano lungo le lastre di alluminio della facciata, verso l’alto” – dicono due testimoni oculari ai giornalisti di ‘El Pais’. “Siamo sopresi dalla rapidità con cui si sono propagate le fiamme che ancora non sono sotto controllo. Un’ora dopo il fuoco è passato anche alla torre 2 che fa parte dello stesso complesso residenziale” – spiega, invece l’amministratrice.