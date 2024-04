Ecobonus: i beneficiari dovranno mantenere il veicolo acquistato per almeno 12 mesi, se persone fisiche, e per almeno 24, nel caso di persone giuridiche

Si attende il via libera definitivo sui nuovi e incentivi per le auto, ma emerge la presenza di un vincolo: i beneficiari dovranno mantenere il veicolo acquistato per almeno un anno, se persone fisiche, e per almeno due anni nel caso di persone giuridiche.

Le tempistiche in merito agli incentivi Ecobonus

L’iter non si è concluso e occorrerà ancora un mese almeno per l’entrata in vigore degli incentivi, in assenza dei quali restano disponibili quelli creati in precedenza. Il Dpcm è pronto ma deve ora passare al vaglio della Corte dei conti per poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Il vincolo presente negli incentivi Ecobonus

L’acquisto o il leasing di tutti i veicoli incentivabili i contributi, in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti a condizione che il soggetto beneficiario sia anche l’intestatario e che mantenga la proprietà per almeno 12 mesi.

Le cose cambiano se si tratta di persone giuridiche, ad esempio: società di capitali (concessionarie escluse), gli enti pubblici, le associazioni riconosciute, le fondazioni, poiché il vincolo raddoppia, diventando di 24 mesi.

Contributo incentivi Ecobonus

Il nuovo bonus prevede che, in assenza di rottamazione, ci sia un contributo di 6mila euro nella fascia di emissioni 0-20, 4mila nella 21-60 mentre non c’è bonus nella terza categoria di emissioni.

Inoltre, è prevista una soglia di prezzo massimo del modello acquistabile, fissata a 35mila euro nelle fasce di emissione 0-20 e 61-135 e a 45mila euro in quella intermedia 21-60.