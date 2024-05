Secondo quanto emergerebbe dalle intercettazioni dell’inchiesta sulle tangenti in Liguria, sarebbero 30 i milioni di euro arrivati cash ad Aldo Spinelli, da qualcuno ancora sconosciuto. La procura di Genova, adesso, vuole capire se questi 30 milioni siano stati effettivamente dati all’imprenditore da qualcuni.

Inchiesta Liguria, è giallo su 30 milioni cash arrivati a Spinelli

La procura di Genova vuole capire l’origine di questi 30 milioni, arrivati da qulcuno di cui l’imprenditore “sembra voler scientemente nascondere il nome“. Al centro delle conversazioni di Spinelli ci sarebbero gli incassi della famiglia derivati dalla cessione del 4% del gruppo al fondo inglese Icon.

Le intercettazioni dell’imprenditore

Al centro dell’attenzione c’è il dialogo tra Spinelli e Paolo Emilio Signorini, nelle intercettazioni riportate dai giornali si legge: “C’han dato una barcata di soldi che tu non hai un’idea, una cosa incredibile“, e ancora: “C’han dato quasi trecento, c’han dato quasi trecento milioni!“. Spinelli, in un altro passaggio, dice all’amico: “Dovevano darmi un premio di 50 milioni, me l’han dato di 20… gli altri 30 me l’ha dati… va beh…“. La procura di Genova, adesso, vuole capire se questi 30 milioni siano stati dati effettivamente all’imprenditore da qualcuno.

