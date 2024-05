Un motociclista ha perso la vita in un terribile incidente che si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro ha coinvolto una moto e un’automobile.

Scontro tra auto e moto: centauro muore nell’incidente sul Raccordo a Roma

Un motociclista è morto in un terribile incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra una moto e un’automobile. L’incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 29 maggio, all’altezza dello svincolo 32 della Pisana. La vittima, secondo quanto emerso, avrebbe urtato violentemente contro un’automobile, per poi essere sbalzato via e trascinato per un centinaio di metri. Quando sono arrivati i sanitari il centauro era già morto.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas per effettuare tutti i rilievi utili per la ricostruzione della dinamica. La polizia dovrà valutare anche le responsabilità del sinistro.

Scontro tra auto e moto: traffico e code

L’incidente ha avuto delle pesanti conseguenze sulla viabilità. Si sono registrate lunghe code dopo l’incidente, con forti problemi per il traffico. La carreggiata in cui si è verificato l’incidente è stata chiusa, per consentire di effettuare tutti i rilievi del caso. Ci sono stati rallentamenti fino all’A91, Roma Fiumicino. Intorno alle 8.45 il traffico è stato aperto sull’asse centrale, mentre sul punto dell’incidente sono rimaste chiuse sia la corsia centrale che la corsia di sorpasso.