Incidente a Bassano del Grappa, donna travolta e uccisa da un bus sulle strisce pedonali

In provincia di Vicenza, è stato segnalato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 43 anni, investita da un autobus mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Incidente a Bassano del Grappa, donna investita sulle strisce pedonali

Nella mattinata di venerdì 25 giugno, intorno alle ore 08:30, si è consumato un incidente mortale che ha coinvolto un bus privato e una donna di 43 anni, investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonale in viale Venezia, a Cassola, comune situato in provincia di Vicenza, in Veneto.

In seguito al violento impatto, la 43enne è morta a causa dei danni riportati. La vittima è stata identificata come Mara Girardi, residente in prossimità del luogo in cui è avvenuto il drammatico sinistro.

Nel momento in cui è stata travolta dal bus privato, infatti, si suppone che la donna fosse da poco uscita di casa quando è stata sorpresa dal mezzo.

Incidente a Bassano del Grappa, donna travolta e uccisa da un bus

Dopo l’incidente, gli altri automobilisti che hanno assistito all’evento hanno rapidamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine: sul luogo del sinistro, quindi, si sono subito recati i paramedici del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri

I sanitari hanno provveduto a prestare il primo soccorso alla 43enne e a trasferirla presso l’ospedale di Bassano del Grappa ma le sue condizioni sono appare sin da primo momento estremamente gravi e delicate.

La salute della donna, infatti, è gradualmente peggiorata nell’arco di poche ore, fino al sopraggiungere della morta avvenuta poco dopo l’arrivo della donna in pronto soccorso.

Per quanto riguarda il conducente dell’autobus, l’uomo è apparso sotto shock per aver investito la donna ed è stato trasportato al San Bassiano dopo essere stato colto da un malore. Il mezzo, intanto, è stato posto sotto sequestro.

Incidente a Bassano del Grappa, donna travolta e uccisa: gli accertamenti

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso, si sono occupati della gestione del traffico e hanno aperto un’indagine volta a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti che ha comportato la tragica e improvvisa scomparsa del ragazzo.

Le dinamiche che hanno provocato l’incidente mortale sono ancora in fase di accertamento: le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa.

Il sinistro, poi, ha avuto ingenti ripercussioni sul traffico stradale in quanto viale Venezia, strada particolarmente trafficata, è stata chiusa al transito per circa un’ora.