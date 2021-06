Incidente a Berlingo, auto travolge mamma e figlia: grave neonata di 11 mesi

Una mamma di 24 anni e una neonata di 11 mesi sono rimaste ferite in un incidente a Berlingo: un'auto le ha investite mentre stavano uscendo di casa.

Paura a Berlingo, comune in proviscia di Brescia, dove nella serata di giovedì 23 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una neonata di 11 mesi. Lei e la madre sono state travolte da un’auto mentre stavano uscendo per fare una passeggiata.

Incidente a Berlingo

I fatti si sono verificati intorno alle 20 nel parcheggio di largo Derada di fronte alla Parrocchia S. Maria Nascente. Secondo le prime informazioni una giovane mamma di 24 anni stava uscendo di casa per camminare insieme alla figlia, tenuta nel passeggino, quando un’auto che è sopraggiunta le ha investite prima che potessero attraversare lo spiazzo. La donna al volante, 48 anni e incensurata, si è subito fermata a prestare soccorso e ad allertare i sanitari del 118.

Giunti sul posto, costoro hanno fornito le prime cure alle due per poi trasferirle per accertamenti agli spedali civili di Brescia.

Al momento non si ha ancora notizia delle loro condizioni perché la prognosi è riservata, soprattutto per la neonata che sembrava aver avuto la peggio e per la quale è stato necessario il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso in codice rosso. La piccola, che ha riportato un profondo taglio in fronte, è comunque sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Berlingo: indagini in corso

La conducente della vettura è stata deferita in stato di libertà per lesioni colpose stradali dal personale delle stazione Carabinieri di Travagliato ed Erbusco intervenuto ul luogo dell’incidente.

Costoro hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare le responsabilità.

Incidente a Berlingo: nel pomeriggio altri sinistri nella zona

Il bresciano è stato interessato da altri due incidenti nelle ore precedenti a quello di Berlingo. Entrambi sono avvenuti lungo l’Autostrada A4 in direzione Venezia tra Calcinato e Brescia dove sono stati segnalati 9 km di coda.

A bloccare il traffico è stato dapprima un sinistro avvenuto verso le 15.50 all’altezza delle cave di San Polo, seguito alle 16.10 da un secondo sinitro nei pressi di Calcinato. Fortunatamente il bilancio non ha fatto contare feriti gravi ma entrambi gli episodi hanno paralizzato il traffico e coinvolto anche la viabilità ordinaria all’esterno dell’autostrada che ha dovuto fare i conti con diverse code.