Donna investita e uccisa a San Nicola la Strada: salva la figlia di 6 anni

Una donna di 35 anni è morta dopo essere stata investita da una minicar: troppo gravi le lesioni interne riportate durante l'incidente.

Tragedia a San Nicola la Strada, comune in provincia di Caserta, dove una donna è stata investita e uccisa mentre stava attraversando la strada con la figlia di sei anni: quest’ultima si è salvata e ha riportato ferite non gravi.

Donna investita a San Nicola la Strada

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 14 giugno 2021 in Piazza della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni Rosanna Mastroianni 35 anni, stava attraversando la via quando è un’auto guidata da un giovane del posto, una macchina 50 di cilindrata, l’ha colpita in pieno facendola sbalzare su uno dei marciapiedi.

Ad allertare la macchina dei soccorsi sono stati gli avventori di un bar vicino che hanno assistito alla scena.

I soccorritori giunti sul posto, hanno dovuto sollevare l’auto per estrarre da sotto la vettura la giovane mamma di cui hanno constatato da subito le gravi condizioni. L’hanno infatti trasportata d’urgenza in ospedale a Caserta dove i medici l’hanno sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla milza. Se in un primo momento non sembrava in pericolo di vita, le sue condizioni sono precipitate poiché i dottori si sono accorti delle gravi lesioni interne emerse.

Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

La figlia, che non è stata colpita dall’auto, ha riportato invece ferite non gravi. Sul posto i Carabinieri e i vigili urbani hanno effettuato i rilievi del caso per ricostrurire l’esatta dinamica dell’accaduto.