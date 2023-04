Incidente a Bologna: morto 39enne

Quello verificatosi nella serata di ieri tra le vie di Bentivoglio, è l’ennesimo incidente stradale mortale di questo 2023. Un uomo di 39 anni ha perso il controllo della sua auto, forse per un malore, prima di schiantarsi contro un canale di scolo.

Incidente mortale a Bologna: perde la vita un 39enne

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, venerdì 7 Aprile, poco dopo le ore 22 sulle strade di Bentivglio, un piccolo comune di meno di 6 mila abitanti della provincia di Bologna. Protagonista della terribile tragedia, un uomo di 39 anni che era alla guida della sua Peugeot 206. Il 39enne, originario di Baricella, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo lungo Via Saletto finendo fuori strada. A largo della carreggiata c’era un canale di scolo, contro cui la macchina ha sbattuto violentemente.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

I medici del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata di un altro automobilista, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, che è morto sul colpo. Si sospetta che il 39enne sia uscito di strada per una distrazione o per un improvviso malore. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti di polizia che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.