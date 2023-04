Incidente a Budrio, cinque veicoli coinvolti: un ferito grave

Cinque veicoli coinvolti nel maxi tamponamento di Budrio: sono cinque anche le persone ferite, una è in gravi condizioni

Un terribile incidente è avvenuto a Budrio nella giornata di ieri: quando cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. Cinque persone sono rimaste ferite, il più grave è l’uomo che era alla guida di una motocicletta.

Budrio, maxi incidente tra 5 veicoli: un ferito grave

L’incidente è avvenuto attonro alle ore 8 della mattina di ieri, martedì 18 Aprile, sulle strade di Budrio, in particolare lungo la strada provinciale SP5. Cinque veicoli, tra cui quattro automobili ed una motocicletta, sono andati a sbattere tra loro nel tratto tra il comune di Minerbio e quello di Budrio, all’altezza della frazione di Armarolo tra via del Luzzo e la Savena Superiore. La dinamica del maxi tamponamento è ancora da chiarire, ma a quanto sembra, ad innescare la carambola potrebbe essere stato il conducente di una delle automobili che avrebbe tentato una pericolosa inversione del senso di marcia.

L’arrivo dei soccorsi: grave un 37enne

Per evitare la prima automobile, una macchina sarebbe finita nel fosso laterale adiacente alla carreggiata su cui stava viaggiando, mentre altri due mezzi si sono scontrati contro un palo. Coinvolta anche una motociletta guidata da un centauro di 37 anni. Sul posto sono arrivati i soccorsi, cinque persone sono rimaste ferite, ma il più grave è proprio il motociclista, ricoverato in ospedale in condizioni critiche.