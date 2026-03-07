Incidente a Codroipo: cinque pedoni coinvolti, il conducente denunciato per omissione di soccorso

un veicolo ha travolto cinque giovani in via Italia a Codroipo; tutti hanno riportato lesioni lievi e sono stati dimessi dopo le cure, mentre il conducente è stato individuato e denunciato

Durante le prime ore della notte un episodio stradale ha provocato panico e apprensione in una zona commerciale di Codroipo, in provincia di Udine. Un’automobile ha perso il controllo in via Italia e ha investito cinque persone a piedi nei pressi di un negozio. I coinvolti hanno riportato solo lesioni lievi e sono stati dimessi dopo le cure ospedaliere.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Dai primi rilievi emerge che l’urto è avvenuto poco prima delle due del mattino, in prossimità di una vetrina commerciale. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti la vettura ha perso il controllo e ha investito cinque giovani. Subito dopo l’impatto il conducente si è allontanato senza prestare soccorso, comportamento che ha complicato la ricostruzione iniziale dei fatti.

Le prime operazioni di soccorso sono state eseguite dal personale medico del 118 e dai carabinieri di zona. Gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte sul posto sono in corso per stabilire la dinamica completa dell’evento e eventuali responsabilità penali. Le indagini proseguiranno con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e dei rilievi stradali, e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.

Intervento dei sanitari

I cinque giovani sono stati trasferiti per accertamenti agli ospedali di Udine e di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Dopo le medicazioni e gli esami diagnostici sono emerse esclusivamente contusioni e ferite non gravi. Tutti i coinvolti sono stati dimessi nella stessa notte. La rapidità dell’intervento del 118 e delle equipe ospedaliere ha contribuito a prevenire complicazioni.

Il conducente: identificazione e denuncia

Le informazioni raccolte sul luogo e i rilievi dei carabinieri hanno permesso di risalire all’identità del conducente. Si tratta di un cittadino ucraino residente nelle vicinanze della scena dell’incidente. Dopo le verifiche, gli investigatori lo hanno rintracciato nell’abitazione poco distante dal punto dell’investimento. L’uomo è stato denunciato; gli accertamenti proseguono per chiarire dinamica e responsabilità.

Accuse formali e procedura

L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. Tale reato è contestato perché il conducente si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alle persone coinvolte. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti amministrativi e penali. Sono previsti controlli sullo stato del veicolo, sulla documentazione di guida e su eventuali elementi utili a chiarire la perdita del controllo. L’omissione di soccorso indica la mancata assistenza a persone in pericolo quando è possibile prestarla senza rischio personale.

Accertamenti tecnici e ricostruzione della dinamica

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono stati rilevati tracce sull’asfalto, la posizione dei corpi e i danni al veicolo. Sono state raccolte testimonianze tra i presenti e documentati elementi utili ai rilievi. Gli investigatori incroceranno queste informazioni per stabilire le responsabilità e verificare ipotesi alternative sulla dinamica. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria per le determinazioni successive.

Possibili cause e fattori da verificare

Dopo la trasmissione degli esiti all’autorità giudiziaria, gli investigatori procederanno con gli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente. Verificheranno in particolare la velocità del veicolo al momento dell’impatto e le condizioni di aderenza della carreggiata. Saranno esaminati anche eventuali ostacoli visivi e lo stato di efficienza dei sistemi meccanici dell’autovettura. La versione fornita dal conducente sarà confrontata con i rilievi oggettivi raccolti sul posto.

Ruolo delle testimonianze

Le dichiarazioni dei presenti hanno già permesso di individuare il veicolo e risalire al conducente. Gli inquirenti continueranno a sentire ulteriori testimoni e ad analizzare le registrazioni di video sorveglianza dell’area. Ulteriori riscontri saranno acquisiti mediante verifiche tecniche e comparazioni fra dichiarazioni e prove materiali.

In attesa della conclusione degli accertamenti, la comunità locale resta scossa dall’episodio ma sollevata per l’esito non grave delle lesioni riportate dalle vittime.

Le autorità hanno indicato che chi dispone di informazioni utili è stato invitato a contattare i carabinieri per contribuire alla ricostruzione della vicenda.

Ulteriori riscontri saranno acquisiti mediante verifiche tecniche e comparazioni fra dichiarazioni e prove materiali; le indagini proseguono sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.