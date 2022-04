Una donna di 88 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion che stava facendo manovra.

Una donna di 88 anni è stata investata da un camion durante una manovra ed è morta sul colpo. L’incidente è avvenuto in via dell’Uliveta, a Livorno.

Incidente a Livorno: 88enne investita da un camion durante una manovra

Terribile tragedia a Livorno, nella mattinata di oggi, martedì 26 aprile, intorno alle 8.30. Un grave incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via del Giaggiolo e via dell’Uliveta. Una donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita da un camion che stava facendo manovra. L’impatto è stato violentissimo e purtroppo la donna è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti subito i volontari della Misericordia di Antignano, con l’infermiere, e quelli della Misericordia di Livorno, con il medico del 118.

La donna è morta sul colpo

Il camion stava facendo una manovra, quando ha investito la donna di 88 anni, che è morta sul colpo. Il medico del 118 ha cercato di rianimare la donna, ma potuto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.