Incidente a Merano, camion dei rifiuti travolge le auto e le trascina per diversi metri: 7 feriti

Camion dei rifiuti travolge le auto e le trascina per diversi metri: 7 feriti di cui uno grave nel sinistro avvenuto vicino ad una rotonda

Drammatico incidente a Merano, dove il compattatore di un camion dei rifiuti travolge diverse auto e le trascina per molti metri: il bilancio del sinistro è stato di 7 feriti, di cui uno in condizioni serie. Bilancio che, secondo i media locali, poteva essere addirittura più grave, a considerare i danni che il mezzo pesante ha fatto alle vetture che hanno incrociato la sua traiettoria.

Il sinistro è avvenuto lungo le strade altoatesine, in territorio di Merano, all’altezza di una rotonda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il camion che stava percorrendo le strade dell’abitato è andato fuori controllo ed ha innescato una drammatica carambola con le auto che gli si paravano davanti, arrivando a trascinarne alcune per molte decine di metri.

Drammatica carambola: un camion dei rifiuti “taglia” una rotonda e travolge le auto

Tutto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 9 settembre vicino la rotonda per Labers. E proprio in quelle circostanze è maturata la dinamica dell’incidente: il camion è andato dritto, ha “tagliato” la rotonda ed ha trascinato con sé i veicoli. Mentre alcune auto sono state solo urtate e danneggiate, altre sono state centrate in pieno e trascinate a valanga con i conducenti ed i passeggeri a bordo. A pagare il prezzo più caro una utilitaria che è praticamente finita sotto il frontale del tir ed è stata trascinata per diverse centinaia di metri.

Scene impressionanti dopo che un camion dei rifiuti travolge e schiaccia diverse auto

Sul posto sono accorse a razzo unità della Croce Bianca e della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco e della territoriale dei Carabinieri. Le immagini che i soccorritori si sono trovati davanti agli occhi erano impressionanti: una sequenza di auto aggrovigliate e danneggiate gravemente con gli occupanti incastrati negli abitacoli. A liberarli ci hanno pensato con le tenaglie idrauliche gli uomini del 115.

Sul camion dei rifiuti che a Merano travolge le auto la magistratura apre un fascicolo

I media locali spiegano che uno dei feriti, quello in classificazione di triage con condizioni più serie, è stato ricoverato a Bolzano, gli altri a Merano. Pare a che a causare il sinistro sua stato un guasto meccanico del camion, forse la rottura dei freni, ma su questi elementi dovrà far luce il magistrato di turno.