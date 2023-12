Il violento scontro è accaduto intorno alle 16:15 di domenica 10 dicembre, in viale della Villa Romana a Napoli.

Incidente a Napoli: 4 feriti

Secondo le prime ricostruzioni un’Audi Q5, guidata da un 49enne, ha perso il controllo in una curva, sfondando lo spartitraffico e andando a schiantarsi contro un palo della luce. Nel sinistro sono rimaste coinvolge 4 persone che si trovavano a bordo della macchina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Municipale, che si occuperanno di effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono guidate dal Comandante Colonnello Joselito Orlando.

Grave una donna di 78 anni

Gli operatori del reparto Infortunistica Stradale hanno immediatamente prestato soccorso ai feriti. Tra di loro, la più grave è apparsa subito la suocera dell’autista, una donna di 78 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’Ospedale del Mare nel capoluogo campano. Gli altri tre hanno evidenziato solo lesioni lievi. L’Audi viaggiava in direzione via Pacioli quando, in prossimità di una curva, ha sbandato colpendo violentemente il guard rail e fermando la sua corsa contro un palo situato sulla carreggiata opposta.