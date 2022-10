Era partito da Gavi e si stava recando a Novi Ligure per andare a scuola con il suo scooter. A causa di un incidente, però, Edoardo è morto.

Una tragedia è avvenuta questa mattina a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Un 15enne è stato travolto da una macchina mentre era in sella al suo scooter. L’intera comunità di Gavi, paese del ragazzo, è sotto choc. Increduli i suoi amici.

Incidente a Novi Ligure, scontro tra auto e scooter: 15enne morto mentre andava a scuola

Edoardo Manesso, questo il nome del 15enne che è deceuduto, stava andando a scuola a Novi Ligure e stava entrando nella cittadina piemontese da Serravalle Scrivia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, anche se c’è ancora da indagare, come si legge su Fanpage, il giovane studente si trovava in sella al proprio scooter quando, giunto all’altezza del Forno dell’Antica Ricetta di via Raggio, a Novi Ligure, è avvenuto lo scontro.

Dopo lo schianto il ragazzo è finito contro una cancellata.

I soccorsi

L’arrivo dei soccorritori del 118 è stato immediato ma, nonostante abbiano fatto di tutto per rianimare il giovane Edoardo Manesso, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne. Il ragazzo indossava anche un casco integrale, ma l’impatto con l’auto è stato così forte da non lasciargli scampo. Il sinistro è avvenuto alle 7.30 del mattino di oggi, 26 ottobre 2022.