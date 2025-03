Il camionista 42enne di Ossi, ricoverato in condizioni critiche da domenica scorsa, è stato vittima di un tragico incidente: rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto, che un bambino di 10 anni stava guidando per gioco durante una festa di compleanno.

Incidente a Ossi

A Ossi, vicino a Sassari, alcuni adulti avevano fatto provare a un bambino di 10 anni l’accensione di un’auto. Quando il piccolo ha girato la chiave, il veicolo è partito bruscamente, investendo un uomo di 42 anni.

Intervenuti i soccorsi, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

L’urto con l’auto ha causato diverse fratture e un arresto cardiaco a Gianfranco Pilo, che è stato rianimato dai sanitari prima del trasporto in ospedale. Dopo tre giorni di coma farmacologico, i medici hanno dovuto constatare il drammatico epilogo.

Incidente a Ossi: tragico epilogo per un 42enne, la decisione della famiglia

L’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale e entrato in coma, è stato dichiarato in morte cerebrale. I familiari hanno deciso di autorizzare la donazione degli organi. I medici hanno avviato le procedure per l’espianto, che si concluderanno nelle prossime ore.

Le sue condizioni erano subito apparse gravissime a causa dei traumi subiti. Nonostante gli interventi, la situazione non è migliorata e il decesso cerebrale è stato accertato il 26 marzo 2025. In un momento di grande dolore, la famiglia ha scelto di fare un gesto di grande altruismo.