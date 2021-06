Incidente a Quartu, auto fuori strada: quattro giovani feriti

Sinistro stradale a Quartu Sant'Elena: quattro ragazzi feriti, i giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Intorno alle 2:30 dell’8 giugno si è verificato un incidente a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Un’auto su cui viaggiavano quattro giovani tra i 20 e i 21 anni è andata a urtare un palo e il muro perimetrale di un’abitazione finendo fuori strada e ribaltandosi.

I ragazzi, feriti, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro è avvenuto precisamente in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, quasi all’incrocio con via delle Bouganvillee. L’autovettura che si è ribaltata è una Peugeot 308. In quel momento era guidata da un 20enne di Sinnai. Il ragazzo, forse a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un palo della luce e il precitato muro di una casa, finendo la drammatica corsa all’interno di uno spazio privato.

Incidente a Quartu: allarme dato da alcuni automobilisti

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che transitavano nella zona. Giunte sul posto le ambulanze del 118, la squadra di pronto intervento “2A” dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari e i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. I quattro ragazzi feriti sono tre giovani di Sinnai e uno di San Nicolò Gerrei. Questi hanno ricevuto l’opportuno soccorso venendo trasportati in codice rosso: due al policlinico e altri due al Brotzu.

Sul posto è intervenuta anche l’autogrù dei vigili del fuoco affinché il veicolo incidentato venisse rimosso. Per il completo espletamento delle operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa. I militari sono all’opera per ricostruire le esatte dinamiche del sinistro.

Incidente a Quartu: i feriti non sarebbero in pericolo di vita

Nonostante il trasporto in ospedale in codice rosso, i quattro ragazzi feriti non sarebbero in pericolo di vita. Alla fine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, i vigili del fuoco si sono dati da fare per offrire assistenza alla Radiomobile dei Carabinieri del Comando stazione di Quartu, intervenuti sul posto per accertamenti e i rilievi previsti in situazioni di questo genere.

Incidente a Quartu: un altro sinistro ha ultimamente coinvolto mamma e figlia

Di recente, un altro incidente stradale, sempre avvenuto a Quartu Sant’Elena, ha visto coinvolte una donna e sua figlia. La prima risulterebbe essere in gravissime condizioni (al momento è in rianimazione con prognosi riservata), mentre la bambina (di soli 4 anni) ha riportato ferite lievi. Il sinistro in questione è avvenuto in via Fiume. Un’auto guidata da una ragazza di 19 anni, risultata positiva a un test etilometrico, avrebbe investito mamma e figlia. Entrambe sono state soccorse e portate al Brotzu.