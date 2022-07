Incidente a Roma, scontro frontale tra due auto: morte due ragazze di 20 e 21 anni

Morte due ragazze giovanissime in un incidente stradale a Roma. Sul posto vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118.

Un drammatico incidente a Roma ha causato la morte di due ragazze giovanissime. Non è chiara la dinamica del sinistro ma si tratta di uno scontro frontale tra due auto.

Due ragazze di 20 e 21 anni sono morte in un tragico incidente stradale a Roma

L’incidente è avvenuto in via del Foro Italico 605 la notte tra domenica 10 e lunedì 11 luglio 2022, a mezzanotte circa. Coinvolte nel sinistro due vetture: una Alfa Stelvio e una Citroen c3. Entrambe le macchina percorrevano la strada ad elevata velocità visti i danni causati dall’impatto. Nello scontro si è ribaltata una delle due auto, ossia la Citroen. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.

L’estrazione dei corpi e la chiusura del tratto di strada

Purtroppo non ci sono state buone notizie per due ragazze. I loro nomi sono ignoti ma si conosce l’età: 21 anni e 22 anni. Due ragazze fin troppo giovani per morire che pare abbiano perso la vita al momento dello schianto. Per estrarre i loro corpi dalle lamiere delle auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Intanto, la polizia locale di Roma Capitale sta indagando sull’incidente. Via del Foro Italico al civico 605 era stata chiusa al traffico.