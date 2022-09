Incidente a Sydney, auto si schianta contro un albero: morti 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni

Auto si schianta contro un albero: addio ai giovanissimi Antonio Desisto, Tyrese Bechard, Summer Williams, Lily Van De Putte e Gabriella McLennan

Arriva dall’Australia la terribile notizia di un tremendo incidente stradale a Sydney con un’auto che si schianta contro un albero: sono morti 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Agli occhi dei soccorritori si è offerta la scena terribile di una vettura accartocciata contro il fusto a sud ovest della città.

I nomi delle cinque giovani vittime

Le vittime si chiamavano Antonio Desisto, Tyrese Bechard, Summer Williams, Lily Van De Putte e Gabriella McLennan ed avevano tutti fra i 14 e i 16 anni. La tragedia si è consumata intorno alle 20 di martedì 6 settembre. La Nissan Navara è uscita di strada a Buxton, a circa 100 km a sud-ovest di Sydney. E il giovane alla guida del veicolo, il 18enne Tyrell Edwards, ha riportato ferite non serie ed è stato ricoverato in ospedale.

Poco dopo è stato messo in arresto ma senza custodia cautelare.

Sydney, auto si schianta contro un albero

I media riportano che il padre di una delle vittime, John Van de Putte, ha affermato che “non prova rancore per il giovane perché sta per passare l’inferno”. La cittadina di Buxton è pietrificata da dolore ed incredulità e Gabriella McLennan, amica di una delle vittima si è inginocchiata sul luogo dell’incidente e, in lacrime, ha messo una fotografia.

Dal canto suo Matt Gould, il sindaco di Wollondilly Shire, ha detto che “l’intera contea si è svegliata in stato di shock e lutto. Non ho davvero parole per quanto sia orribile”.