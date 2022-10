Incidente a Treviso, schianto tra auto e furgoncino: 19enne morto carbonizzato

Incidente a Treviso, schianto tra auto e furgoncino, il racconto dei testimoni usciti dal locale sul 19enne morto carbonizzato nell'urto

Terribile incidente stradale a Treviso e schianto tra auto e furgoncino con un 19enne morto carbonizzato. I media spiegano che Antonio Funes è stato avvolto dalle fiamme dopo lo schianto avvenuto davanti ad un ristorante. La vittima era di Altivole ed ha perso la vita in modo orribile in un sinistro frontale avvenuto nel tardo pomeriggio del 13 ottobre.

Incidente a Treviso, un morto carbonizzato

Secondo una prima ricostruzione degli operanti di polizia la vettura a bordo della quale viaggiava Antonio si è scontrata contro un furgoncino a Fossalunga di Vedelago in provincia di Treviso. L’impatto, frontale, è stato violentissimo ed è avvenuto “proprio davanti ad un noto ristorante della zona”.

Il racconto dei testimoni dello schianto

Dal locale sono sbucati fuori i clienti ed il personale ed alcuni testimoni avrebbero riferito “di un rogo divampato subito dopo lo scontro, che non ha lasciato alcuna possibilità di salvezza al 19enne”, secondo quanto riferito da Leggo.

I soccorritori sono arrivati a razzo ed hanno domato le fiamme ma per Antonio non c’era purtroppo più nulla da fare. Il conducente del furgone, un 75enne della zona, è stato soccorso e trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata e secondo gli ultimi bollettini sarebbe in pericolo di vita.