Il tragico incidente che ha spezzato la vita di Andrea Mastropaolo è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 5 Giugno, sulle strade di Verderio. Il 29enne lascia nel dolore la compagna e una figlia piccola.

Verderio, auto fuori strada colpisce un albero: morto il giovane padre Andrea Mastropaolo

Andrea Mastropaolo stava guidando la sua Seat Leon sulla Strada provinciale 55, al confine tra le città di Lecco e Monza, quando all’improvviso l’automobile è uscita di strada. Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’incidente sia stato autonomo: nessun altro veicolo coinvolto. Mastropaolo è finito fuori strada e il suo mezzo si è schiantato contro un albero, che ha trapassato l’abitacolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti i soccorritori di Areu e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il corpo del 29enne dall’automobile, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Andrea Mastropaolo è morto sul colpo. Un’autogrù si è occupata di pulire la strada dai detriti e di tirare fuori l’automobile dal fosso in cui era finita, nel frattempo la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico.