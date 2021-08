Incidente ad Acate, 28enne morto il giorno prima del suo matrimonio

Il ragazzo di 28 anni era prossimo al matrimonio: è morto il giorno prima della partenza per Tunisi.

ll tragico incidente avvenuto ad Acate, in provincia di Ragusa, è costato la vita a un 28enne: il ragazzo è morto il giorno prima del suo matrimonio. L’impatto mortale è avvenuto durante la notte fra domenica 15 e lunedì 16 agosto 2021.

Il sinistro ha coinvolto anche cinque persone rimaste ferite, tre di loro sono minorenni. La vittima si chiamava Hassen Tkouri e avrebbe dovuto convolare a nozze a Tunisi il giorno successivo.

Incidente ad Acate, ragazzo muore il giorno prima del matrimonio

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Fatto sta che a scontrarsi sono state due autovetture che stavano viaggiando lungo la Provinciale 87, tratto che collega Acate a Macconi.

A perdere la vita è stato un 28enne di Vittoria che era al volante di una Bmw. All’interno dell’altro mezzo, una Ford Focus, vi era una famiglia composta da cinque persone. Gli organi d’informazione locali hanno parlato di un uomo che avrebbe dovuto sposarsi proprio il giorno successivo: il tragico incidente non gli ha permesso di coronare il sogno con la propria compagna di vita.

Incidente ad Acate, 28enne muore il giorno prima del matrimonio: i dettagli

Al momento della tragedia, nel tratto da Marina di Acate ad Acate, le due vetture si sono scontrate in maniera piuttosto violenta: il 28enne pare stesse rientrando dopo l’addio al celibato. Sul posto è immediatamente arrivato il personale sanitario che, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’altra autovettura sono rimasti feriti madre, padre e tre bambini: nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. La prognosi varia da 8 a 30 giorni per la figlia più grande della coppia.

Nel frattempo sul luogo dell’incidente è giunto anche il personale di polizia che ha eseguito i rilievi: da accertare ancora l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto vicino Acate, cittadina che si trova in Sicilia.

