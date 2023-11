Dramma a San Fior, in provincia di Treviso, dove nella giornata di ieri ha perso la vita il 18enne Daniele Gnoffo dopo un terribile incidente in moto. Il ragazzo si trovava con altri suoi coetanei su una strada che tante volte viene utilizzata dai giovani come ‘pista’ per le gare di impennate. Al momento non è chiaro se i ragazzi fossero impegnati in questo tipo di attività quando è avvenuto lo schianto fatale.

Incidente in moto, morto 18enne: il sinistro

Erano circa le ore 16 del pomeriggio del 1 novembre quando in via Galilei, nella zona industriale di San Fior, si è verificata una vera e propria tragedia. Daniele Gnoffo ha chiesto ad un amico di provare la sua ‘motard‘, ma ha perso il controllo della due ruote, finendo prima sull’asfalto e poi venendo sbalzato contro la cancellata di un’azienda. Sono stati i suoi amici, che hanno visto tutta la scena, a chiamare i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti. Un elicottero del Suem118 si è alzato dal Ca’ Foncello e si è diretto sul luogo del sinistro per trasferire Daniele all’ospedale di Conegliano. Le condizioni di salute del ragazzo erano però già gravissime: il giovane è morto qualche minuto dopo l’arrivo dei sanitari.

Incidente in moto, morto 18enne: il commento del vicesindaco

Fin dai primi minuti, i poliziotti giunti sul posto, sono stati colti da un sospetto: perché sul luogo dell’incidente c’erano così tanti ragazzi? Certamente alcuni di loro potrebbero essere arrivati in un secondo momento, una volta saputo che cosa era successo a Daniele, ma molti altri erano già sul posto. “Sono arrivato e ho visto decine di giovani nelle vicinanze di Daniele, mentre i sanitari del Suem 118 stavano provando a rianimarlo” – racconta il vicesindaco, che poi spiega – “In via Galilei da alcuni mesi i giovani della zona si danno appuntamento per fare delle gare di impennate in moto. La strada è un rettilineo lungo 500 metri, partono dall’inizio della via e arrivano fino all’incrocio, facendo a gara a chi tiene più a lungo l’impennata. Lo abbiamo segnalato più volte alle forze dell’ordine, ma è difficile intervenire perché si danno appuntamento pochi minuti prima sui social. Non vorrei che quella di ieri fosse proprio una di queste gare”.