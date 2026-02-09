Due incidenti quasi simultanei sull’A2 Salerno-Reggio Calabria hanno causato la morte di un automobilista e il ferimento di tre persone, tra cui un bambino. Gli eventi, avvenuti tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, hanno costretto alla chiusura temporanea del tratto in direzione nord, sottolineando ancora una volta i rischi legati alla circolazione su una delle principali arterie del Sud Italia.

Tragico incidente a Montesano della Marcellana

Un grave sinistro ha colpito l’A2 Salerno-Reggio Calabria, l’“Autostrada del Mediterraneo”, provocando la morte di un automobilista e il ferimento di altre persone. L’episodio più drammatico si è verificato nei pressi di Montesano della Marcellana, dove una Dacia Sandero condotta da un 88enne di Lagonegro si è scontrata con un tir.

L’impatto è stato immediatamente fatale per l’anziano, che non ha potuto evitare il mezzo pesante probabilmente a causa dei rallentamenti causati da un incidente precedente a breve distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere, mentre la Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Secondo violento incidente sull’A2: un bambino tra i feriti

Quasi in contemporanea, a poca distanza, un altro tamponamento ha coinvolto più veicoli, provocando il ferimento di tre persone, tra cui un bambino che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Santobono di Napoli per precauzione. L’A2 in direzione nord è rimasta chiusa tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo dalle 12 alle 14:30, con deviazioni obbligatorie attraverso la SS585 e la SS19.

Sul posto hanno operato squadre Anas, personale del 118 e la Polizia Stradale, garantendo i soccorsi e la sicurezza della circolazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dei due incidenti, che hanno generato rallentamenti e disagi significativi lungo uno dei principali collegamenti del Sud Italia.