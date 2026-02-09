Incidente a Buccino: auto si schianta contro un muro, due giovani in codice rosso

Paura ieri sera, domenica 8 febbraio, sulle strade di Buccino, in provincia di Salerno, a causa di un incidente: una Alfa Romeo Giulietta ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro un muro. A bordo una coppia di giovani, rimasti feriti in modo serio e trasportati d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Oliveto Citra.

Violento incidente a Buccino: auto sbanda e si schianta contro un muro

Nella tarda serata di ieri, a Buccino, in località Contrada Carmine, una Alfa Romeo Giulietta ha improvvisamente perso il controllo, finendo la corsa contro un muro ai margini della carreggiata. Come riportato da Fanpage, a bordo dell’auto c’erano due giovani, un ragazzo e una ragazza di circa 28 anni, rimasti gravemente feriti.

L’impatto è stato violento e ha provocato grande allarme tra i residenti della zona, molti dei quali hanno subito allertato i soccorsi. La strada sarebbe stata particolarmente scivolosa a causa delle piogge abbondanti che nelle ore precedenti avevano interessato la Campania, un fattore che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Sul luogo sono arrivate due ambulanze del 118 con il supporto dei volontari della Vopi, che hanno prestato le prime cure ai due giovani, stabilizzandoli prima del trasferimento urgente in codice rosso all’ospedale di Oliveto Citra. Le forze dell’ordine hanno effettuato rilievi accurati e raccolto testimonianze, cercando di ricostruire la dinamica dell’evento. Non è escluso che possano essere visionate immagini di telecamere della zona per chiarire le circostanze dell’uscita di strada.