Il dramma è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nel Casertano: lo schianto in modo, poi i soccorsi ed il drammatico epilogo

Una giovane vita spezzata a soli 17 anni. É quella di Andrea Grillo, un ragazzo deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto nella periferia del comune di Alife, in provincia di Caserta. Il giovane si trovava in sella alla sua moto quando ha sbandato terminando la sua corsa contro il muro: un impatto tremendo con conseguenze gravissime.

La ricostruzione dei fatti.

Dramma ad Alife, morto 17enne in un grave incidente in modo

L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.30, nella periferia di Alife, comunità scossa ed incredula di fronte alla notizia che ha gettato tutti nello sgomento. Con loro anche i cittadini di Piedimonte Matese, paese di cui Andrea Grillo, questo il nome della giovane vittima, era originario.

Il 17enne avrebbe sbandato con la moto prima di schiantarsi contro un muro. I soccorritori sono arrivati tempestivamente ma le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito drammatiche, fino all’annuncio del decesso per le gravi ferite riportate. Non è chiaro al momento quali siano state le cause della perdita di controllo del mezzo: le forze dell’ordine hanno avviato una serie di accertamenti.

Andrea era molto conosciuto in zona: era uno studente e pugile e aveva molti amici. Ad esprimere cordoglio stringendosi alla famiglia del ragazzo, sono stati, tra gli altri, la Pugilistica Matesina e la comunità scolastica dell’Iis De Franchis di Piedimonte Matese che il ragazzo frequentava.