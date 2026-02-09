Incidente in A1 al km 583 tra Colleferro e Roma sud: sette chilometri di coda e percorsi alternativi per gli automobilisti. Gli ultimi aggiornamenti.

Un incidente al km 583 sull’A1 Milano–Napoli, tra Colleferro e il bivio con la Diramazione di Roma sud, ha trasformato una mattinata di viaggio in una lunga attesa. Code di chilometri, rallentamenti e deviazioni obbligatorie hanno bloccato la circolazione, costringendo migliaia di automobilisti a convivere con l’incertezza e la frustrazione del traffico.

Incidente sull’A1: traffico e interventi in corso

Lo schianto, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha creato ulteriori difficoltà a causa del traffico intenso, fatto di pendolari e mezzi pesanti. Al momento, non sono note le cause precise del sinistro né le condizioni delle persone coinvolte; gli operatori continuano a lavorare per riportare la circolazione alla normalità, ricordando quanto un singolo episodio possa trasformare un viaggio ordinario in un’attesa prolungata e condivisa da tutti.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati sia nell’assistenza ai feriti sia nel garantire la sicurezza stradale. Il personale ha coordinato deviazioni e monitorato costantemente il flusso dei veicoli, cercando di ridurre al minimo i disagi.

“Tutto bloccato”, incidente spaventoso sull’A1: disagi tra Colleferro e Roma

L’incidente che ha generato questo blocco si è verificato sull’A1 Milano–Napoli, in direzione Firenze, nel tratto tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma sud, al km 583. L’impatto ha provocato una lunga coda di circa sette chilometri, con la circolazione ridotta a due corsie. Agli automobilisti diretti a Firenze è stato consigliato di uscire a Colleferro e rientrare a San Cesareo, percorrendo la viabilità ordinaria.