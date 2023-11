Lo scooter dei ragazzi sarebbe stato colpito da un'auto che non ha rispettato la precedenza: fratello e sorella in ospedale dopo l'incidente

Il pericoloso incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte fra domenica 1 e lunedì 13 novembre, in via Polonia (zona Certosa a Milano). Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile non avrebbe rispettato la segnaletica orizzontale, proseguendo la sua corsa laddove avrebbe dovuto fermarsi, e finendo per falciare uno scooter. Sul mezzo a due ruote viaggiava un ragazzo di 16 anni insieme alla sorella di 21.

Incidente auto scooter: falciati fratello e sorella

Alla guida del mezzo a due ruote c’era proprio il più giovane fra i fratelli che è anche quello che ha subito i minori danni derivanti dall’incidente. Il ragazzo, dopo lo scontro, è stato sottoposto alle cure mediche ed è stato trasferito in ospedale (al San Carlo), ma è in condizioni stabili. Molto peggio è andata invece alla sorella di 21, che nel momento del sinistro si trovava seduta sulla parte posteriore del sedile del motorino. La ragazza ha riportato delle gravissime ferite ed è stata accompagnata al Niguarda: è entrata in clinica in codice rosso e le sue condizioni di salute sono state descritte come delicate. La polizia e i carabinieri stanno ancora indagando sulle effettive responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.