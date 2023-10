Un pericoloso incidente che poteva avere risvolti drammatici è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì intorno alle ore 3 quando due automobili si sono scontrate violentemente tra di loro in zona Montespaccato a Roma. Dopo lo schianto tra i due veicoli, le auto si sono scontrate con altri mezzi parcheggiati lungo la via, svegliando tutto il vicinato per il forte rumore di lamiere contorte.

Incidente tra auto e lo schianto contro i veicoli parcheggiati: la dinamica

Erano da poco passate le ore 3 della notte fra lunedì e martedì quando un’auto, una Fiat 500 Enjoy guidata da un giovane con a bordo due ragazze si è scontrata con una Smart guidata da una donna in via Gaetano Mazzoni. I due mezzi, dopo il loro sinistro, sono andati a collidere con altri veicoli parcheggiati lungo la strada. Il rumore causato dallo scontro è stato talmente violento da svegliare gran parte del vicinato, con diverse persone che si sono affacciate dai balconi per verificare che cosa fosse successo e, in seguito, chiamare i soccorsi.

Incidente tra auto a Roma: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto si sono precipitati i medici del 118 che hanno subito visitato le due ragazze che viaggiavano sulla Fiat 500. entrambe le giovani sono state trasferite in ospedale per le loro cure, e fortunatamente non avevano riportato gravi danni. Il ragazzo alla guida dell’auto Enjoy, invece, ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre la donna che era al volante della Smart è rimasta illesa.